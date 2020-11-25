Крутиков: власти не намерены вводить льготы для уже работающего бизнеса в Арктике

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти не могут предоставить льготы уже действующему в Арктике бизнесу, так как это уменьшит базу региональных бюджетов. Об этом в среду сообщил первый замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, выступая на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Всегда наибольшую дискуссию вызывают льготы действующему бизнесу и льготы новому бизнесу. Мы не можем дать льготы действующему бизнесу. <...> Если мы даем льготы действующему бизнесу, мы уменьшаем базу местных, региональных бюджетов, и решать социальные задачи территории не будет никаких ресурсов. Поэтому этот путь не реализуем в принципе, как бы мы ни хотели поддержать действующий бизнес", - сказал он.

Крутиков подчеркнул, что все льготы и преференции в Арктике вводятся для новой экономической деятельности, которая в настоящий момент не учитывается в бюджетах. "Вместе с тем, хочу это подчеркнуть, мы же не лишаем возможности действующие предприятия получать вот эти новые преференции. Как устанавливает закон [о системе преференций в Арктике]: действующее предприятие может получать льготы, если оно запускает либо новый инвестиционный проект, <...> либо новый вид экономической деятельности. Это абсолютно выполнимые условия для того, чтобы получить доступ ко всем этим преференциям", - уточнил первый замминистра.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.