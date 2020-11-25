Проекта бюджета Ненецкого АО на 2021 год принят в I чтении с дефицитом 14,7%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты окружного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) в среду на сессии в первом чтении приняли законопроект о бюджете региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. с дефицитом 2,2 млрд рублей (14,7%) в следующем году, сообщил ТАСС спикер Заксобрания НАО Александр Лутовинов.

"Общий объем доходов окружного бюджета на 2021 год спрогнозирован в сумме 20,096 млрд рублей. Объем расходов планируется в объеме 22,35 млрд рублей, дефицит окружного бюджета - 2,2 млрд рублей (14,7%)", - сказал Лутовинов.

В доходах 4,7 млрд рублей составят безвозмездные поступления из федерального бюджета. Налог на прибыль организаций прогнозируется на 2021 год в сумме 3,4 млрд рублей, налог на доходы физических лиц - 1,4 млрд. Еще 5,9 млрд - доход от налога на имущество. Поступления доходов в бюджет в виде доли прибыльной продукции государства от Харьягинского месторождения в 2021 году, по прогнозу, составят 3,9 млрд рублей.

Расходы окружного бюджета сформированы в рамках 26 государственных программ НАО, доля расходов на финансирование которых составляет 98,2% от общих расходов окружного бюджета. Основным источником финансирования дефицита в 2021 году станет привлечение кредитов на сумму 2,7 млрд рублей.

Лутовинов отметил, что показатели окружного бюджета на 2021 год сбалансированы. "Все социальные обязательства в 2021 году будут сохранены. Предусмотрены дополнительные бюджетные средства на индексацию некоторых социальных выплат - на ежемесячные компенсационные выплаты больным сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, индексацию пособий за донорство", - добавил он.

В НАО планируется уменьшить бюджетные ассигнования на содержание органов государственной власти округа. Предложено также уменьшить средства на содержание автодорог на 75,2 млн рублей, оставив финансирование на уровне 2020 года. Также уменьшены средства на устройство и содержание зимника Hapьян-Map - Усинск.

Параметры бюджета на 2022-2023 годы

Основные параметры бюджета на плановый период 2022 года: доходы - 22,3 млрд рублей, расходы - 24,2 млрд рублей. Дефицит - 1,955 млрд рублей, или 12,2%. На 2023 год доходы планируются в объеме 17,9 млрд рублей, расходы - 19,554 млрд рублей, дефицит - 1,641 млрд рублей, или 9,7%.

Бюджет на 2020 год был принят со следующими параметрами: доходы - 17,1 млрд рублей, расходы - 19,4 млрд рублей, дефицит бюджета планировался в размере 2,3 млрд рублей.