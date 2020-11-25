Власти Кубани направят 656 млн рублей на реконструкцию стадиона-долгостроя

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Администрация Краснодарского края приобретет акции физкультурно-спортивного общества "Динамо Кубань" на сумму 656 млн рублей для того, чтобы направить эти средства на завершение реконструкции стадиона "Динамо" в Краснодаре, данную инициативу единогласно поддержали депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в среду.

По данным администрации Краснодара, в 2007 году стадион был закрыт, в 2012 году начались работы по реконструкции, которые были приостановлены в 2016 году. В январе 2020 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с председателем спортивного общества Анатолием Гулевским, было подписано соглашение о развитии в регионе массового спорта, рассмотрены варианты реконструкции стадиона "Динамо", принято решение сохранить его исторические границы.

"Приобретение в казну Краснодарского края не более 3 млн 800 тыс. штук дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Динамо Кубань" по цене 171 рубль каждая, общая стоимость - 656 млн рублей. В целях строительства и реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса "Динамо", - сообщил заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Максим Мысаков.

Он отметил, что каких-либо дополнительных вложений в реконструкцию из бюджета края не потребуется. За счет ввода в эксплуатацию объекта в регионе появятся новые площадки для занятия легкой атлетикой, футболом, гандболом, регби, волейболом, теннисом. По его словам, освоение денежных средств будет завершено в 2022 году. Депутаты краевого законодательного собрания поддержали инициативу единогласно.

По данным администрации Краснодарского края, корректировки в ранее запланированные мероприятия по реконструкции касаются создания скалодрома, зоны для занятий военно-прикладными видам спорта, двух теннисных кортов, в состав спортивного ядра войдут пять спортивных залов - для легкой атлетики, силовой подготовки, борьбы, самбо и бокса. Пропускная способность стадиона "Динамо" составит свыше 300 человек в смену, в помещениях может заниматься одновременно 110 человек и порядка 200 - в открытых плоскостных сооружениях.

Стадион "Динамо" открыт в Краснодаре 1 августа 1932 г. До Великой Отечественной войны был самым крупным на Северном Кавказе, вместимость арены достигала 6 тыс. зрителей. После войны был практически разрушен. В 1951 г. после завершения реконструкции вместимость "Динамо" составляла 11 тыс. человек.