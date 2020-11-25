Более 100 дворов и 30 общественных пространств благоустроят в КБР в 2021 году

НАЛЬЧИК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2021 году 110 дворов и 31 общественное пространство . Об этом сообщается на странице регионального Минстроя в Instagram.

"Общий объем субсидий на реализацию муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2021 год, составит 224 млн рублей. В реализации данного проекта в 2021 году примут участие 40 муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, планируется благоустроить 31 общественное пространство и 110 дворовых территорий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время муниципальные образования проводят мероприятия по заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству в предстоящем году.

Благодаря нацпроекту в 2020 году в 39 населенных пунктах КБР запланировано благоустройство 34 общественных пространств и 122 дворовых территорий. "Объем финансирования государственной программы Республики "Формирование современной городской среды" предусмотрен в размере 248,1 млн рублей, муниципальными образованиями КБР заключено 74 контракта", - добавили в ведомстве.

По состоянию на 13 ноября 2020 года освоено более 209 млн рублей, завершено благоустройство 117 дворовых территорий и 30 общественных пространств, остальные работы планируется завершить до конца года.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.