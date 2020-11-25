Поправки об исключении требования по капвложениям в строительство для МСП в Арктике готовы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Поправки в пакет федеральных законов о системе преференций в Арктической зоне Российской Федерации, которыми предлагается исключить требование по инвестициям в недвижимое имущество для претендующего на статус резидента малого бизнеса, уже подготовлены. Об этом в среду сообщил первый замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

2 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин поручил исключить требование по осуществлению капитальных вложений в создание или модернизацию объектов недвижимого имущества для субъектов МСП, планирующих получить статус резидента.

"Микробизнес заявил о том, что регулирование - именно для малого бизнеса - не очень удобное с точки зрения того, что требуется, чтобы получить льготы, инвестировать в недвижимое имущество. Решение последовало моментально, причем со стороны сразу председателя правительства страны, такие поправки уже подготовлены и готовятся к внесению в Государственную думу", - сказал Крутиков.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 млн кв. км с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.