Останки летчика и детали самолета времен войны обнаружили в горах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 ноября. /ТАСС/. Поисковые отряды Северной Осетии и Новосибирской области обнаружили в горах республики детали советского истребителя и останки пилота. Работу поисковики вели в труднодоступной местности, сообщили журналистам в среду в МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

"Участниками экспедиции найдено место падения советского истребителя И-16. В труднодоступной горно-лесистой местности примерно в трех километрах юго-восточнее села Гизель были обнаружены фрагментарные останки пилота, его амуниция, элементы несущей конструкции самолета, отдельные узлы и агрегаты двигателя, детали вооружения и оснастки истребителя", - говорится в сообщении.

Работа шла недалеко от мемориального комплекса "Барбашово поле", где в годы Великой Отечественной войны совершил подвиг солдат из Сибири Петр Барбашов, закрыв своим телом амбразуру дзота врага. В городе Бердске Новосибирской области долгое время жила родная сестра солдата, поэтому в 2020 году поисковые работы на месте совместно вели отряд МВД РСО-Алания "Долг и честь" и четверо представителей отряда города Бердска "Кондор".

"Задача была найти номера самолета, если мы найдем номер, то удастся пролить свет на судьбу летчика. Еще до нашего приезда был найден позвонок, части парашютной системы. Найдены лонжероны, немного останков летчика, части парашютной системы. В дальнейшем работа велась по поиску санитарных захоронений времен Великой Отечественной войны", - сообщил ТАСС командир отряда "Кондор" Алексей Батенев.

Найденные части самолета и останки пилота переданы участниками экспедиции для экспонирования в музее-дзоте мемориального комплекса "Барбашово поле". Личность пилота, чьи останки обнаружены поисковиками, еще предстоит установить. Поисковый отряд из Новосибирской области планирует продолжить сотрудничество с отрядом из Северной Осетии.

"Для нашего отряда данная экспедиция была разведывательной, чтобы оценить возможность работы, размещения. Договорились с поисковым отрядом на том, что будем сотрудничать, при появлении фронта работ мы будем выдвигаться всем отрядом, это порядка 30 человек", - пояснил Батенев.