Страховые взносы для малого бизнеса в АЗРФ снизят до 3,75%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Страховые взносы для малого бизнеса, который создает новые рабочие места в Арктической зоне РФ (АЗРФ), будут снижены до 3,75%. Об этом в среду сообщил первый замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, выступая на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"До сих пор в экономической мотивации людей работать и жить на севере они (северные надбавки - прим. ТАСС) занимают первое место. И мы закончили недавно большое социологическое исследование, впервые сделали его по Арктике, [они] на первом месте для людей - это один из ключевых факторов продолжать жить и работать в районах Крайнего севера. Но ровно для того, чтобы снизить эти издержки, мы приняли решение, что для новых рабочих мест страховые взносы снижаются для малого бизнеса до уровня 3,75%. Такого уровня нет нигде в стране для новых рабочих мест", - сказал он.

При этом Крутиков подчеркнул, что переложить выплату северной надбавки с плеч бизнеса на государство не получится. "Заместить эти расходы [бизнеса] государством не получится. Цена вопроса для вашего понимания - 200 млрд рублей. <...> Распорядиться 200 млрд рублей с точки зрения развития государства, направив их на относительно небольшой сегмент бизнеса на север, или за счет этого решить целый ряд экономических, социальных проблем, очевидно, что у государства всегда будут приоритеты важнее. <...> Отменить сами преференции тоже невозможно, это очень чувствительная тема", - заметил первый замминистра.

Крутиков также отметил, что одним из ключевых приоритетов работы Минвостокразвития в следующем году будет глобальная перестройка работы региональных команд по инвестиционному климату. "В инвестиционном климате то, что его резко снижает, это как раз контрольно-надзорные органы. Мы будем с этим разбираться, это наш приоритет следующего года", - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.