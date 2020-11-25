Приложение для посетителей лесов и заповедных зон запустили на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Мобильное приложение с навигацией по лесам и особо охраняемым природным территориям запустили на Ставрополье. С его помощью можно найти места для отдыха, узнать о действующих ограничениях, а также передать информацию о стихийных свалках, сообщили журналистам в среду в Минприроды края.

"Запущено мобильное приложение "Природа26", которое поддерживает активную геолокацию. При нахождении в лесах, водоохранных зонах пользователи могут оперативно получить уведомление о том, где можно отдохнуть, куда обратиться в случае обнаружения стихийной свалки. Помимо этого, приложение содержит полезную информацию для охотников, о местонахождении карьеров и добываемых на них ресурсах, об особо охраняемых природных территориях края", - говорится в сообщении.

На мобильной карте указаны зоны возможных подтоплений, координаты защитных лесополос, участки с действующим запретом на рыбную ловлю. "Важно формировать ответственное отношение к природе. Мобильное приложение "Природа26", разработанное краевым Минприроды, - шаг в этом направлении. <…> Главное, что с помощью приложения можно подать оперативный сигнал об обнаружении той же стихийной свалки или о другом факте варварского отношения к природе", - написал в среду губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

В Минприроды края отметили, что в будущем приложение доработают. В нем отметят маршруты экологических велотроп, места отдыха, зоны событийной и спортивной активности.