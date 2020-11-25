В Железноводске санаторный фонд увеличат на 15% к 2024 году

ПЯТИГОРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Коечный фонд в санаториях Железноводска (Ставропольский край) до 2024 года вырастет на 15% - до 8 тыс. мест, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"За три года санаторный фонд Железноводска увеличится на 15%. На сегодняшний день коечный фонд санаторно-курортного комплекса составляет почти 7 тыс. мест, но уже в 2024 году эта цифра увеличится более чем на 1 000 мест за счет новых построенных санаториев и пансионатов", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Он отметил, что всего до 2024 года в санаторно-курортную сферу Железноводска будет вложено почти 5 млрд рублей.

Ранее стало известно, что санаторий "Источник Железноводск" откроется для туристов летом 2021 года. Он рассчитан на 400 гостей и позволит создать почти 400 рабочих мест для местных жителей.

В Железноводске санаторно-курортную деятельность осуществляют 24 санатория и 15 гостиниц.