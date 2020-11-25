Адаптация системы образования Арктики к потребностям компаний начнется в 2021 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Изменение системы специальностей и контрольных цифр приема в колледжах и высших учебных заведениях Арктики для того, чтобы они соответствовали задачам работающих в макрорегионе компаний, начнется в следующем году. Об этом в среду сообщил первый замглавы министерства Александр Крутиков на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Надо адаптировать систему образования. Мы этим сейчас занимаемся. В конце этого года мы опубликуем перечень востребованных в Арктике специальностей на ближайшие 15 лет, опубликуем данные, как система образования ей соответствует. И задача следующего года - начинать изменять систему специальностей и контрольных цифр приема в колледжах и вузах для того, чтобы она перестраивалась под задачи этих компаний", - сказал первый замминистра.

По словам Крутикова, если в Арктике будут собственные квалифицированные кадры, то инвесторам будет выгоднее взять на работу местного специалиста, чем везти его из Москвы.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) планировало к ноябрю подготовить долгосрочный прогноз потребности Арктики в кадрах. Такое поручение дал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания о проекте программы развития Северного (Арктического) федерального университета.