На реставрацию храма XI века в Мамисонском ущелье Северной Осетии направят 18 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 ноября. /ТАСС/. Христианский храм XI века, расположенный вблизи древнего селения Тли в Мамисонском ущелье Северной Осетии отреставрируют к 2022 году, на реставрационные работы планируется направить 16,1 млн рублей, следует из аукционной документации, размещенной на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что церковь XI века в Мамисонском ущелье Алагирского района Северной Осетии планируется отреставрировать в рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании. Всего в программу подготовки к празднованию включены 15 объектов культурного наследия.

Согласно конкурсной документации, начать реставрационные работы предполагается в 2021 году, полностью завершить - не позднее 20 декабря 2022 года. Максимальная сумма контракта составляет 16,1 млн рублей.

Как пояснила ТАСС руководитель ГБУ "Наследие Алании" (занимается, в частности, защитой и сохранением памятников археологии, архитектуры и истории - прим. ТАСС) Людмила Габоева, после реставрации храм, который находится в полуразрушенном состоянии, планируется законсервировать.

"Храм находится в руинированном состоянии, датируется XI веком. Будет консервация этого храма. По возможности восстановят вход, арку, защитят от дальнейшего разрушения, но все будет сохранено в подлинном виде. Кроме того, планируется благоустройство территории, подходов к объекту", - сказала Габоева, добавив, что объект находится вблизи строящегося курорта Мамисон и будет интересен для туристов.

По данным комитета по туризму Республики Северная Осетия-Алания, селение Тли - один из древнейших и крупных населенных пунктов Мамисонского ущелья - находится селение на правом берегу реки Мамисондон. Там сохранились жилые усадьбы, оборонительные крепости и другие постройки. Главными достопримечательностями селения Тли, наряду со средневековой христианской церковью, является оборонительная башня фамилии Кадзаевых.

О праздновании 1100-летия крещения Алании

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании, указ об этом был подписан 16 октября 2017 года. Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования, его реализацию предполагается осуществить за период с 2020-го по 2022 год. Всего запланировано 10 мероприятий в рамках культурно-массовых торжеств, просветительской и издательской деятельности и еще 15 - в рамках реализации реставрационных работ объектов культурного наследия. Общий объем финансирования составляет 210,9 млн рублей.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.