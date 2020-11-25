Для поликлиник Кабардино-Балкарии закупили 20 автомобилей неотложной помощи

НАЛЬЧИК, 25 ноября. /ТАСС/. 20 легковых автомобилей закупили для поликлиник Кабардино-Балкарии для выезда врачей к больным и обслуживания пациентов с коронавирусом. Об этом в среду сообщается на странице регионального Минздрава в Instagram.

"Минздравом КБР подписан контракт с официальным дилером "АвтоВАЗа" на поставку 20 легковых автомобилей "Lada Granta". Машины предназначены для поликлиник, которым транспорт необходим для участковой службы. В условиях повышенных нагрузок, когда форма работы поликлиник стала преимущественно выездной, дополнительный транспорт сделает неотложную помощь более оперативной и облегчит непростую работу участковых врачей, у которых бывает несколько десятков вызовов за смену", - говорится в сообщении.

По данным регионального штаба, на 25 ноября в республике проведено 280 154 тестирования (за сутки плюс 1 841), выявлено 12 253 случая заражения коронавирусом (за сутки плюс 88). Выздоровели 9 409 (за сутки плюс 127), умерли - 203 (за сутки 2 человека). В госпиталях лечатся 1 413 пациентов (подтвержденные и неподтвержденные на коронавирус), из них в реанимации - 86 человек.

В среду глава региона Казбек Коков продлил срок действия режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, до 27 декабря. "Сохраняется возможность прогулок, исключая посещение мест массового скопления людей. Работающим гражданам в данный период будет произведена выплата пособий по временной нетрудоспособности", - сказали в администрации главы региона.