САФУ создал первую в РФ лабораторию биомониторинга для исследований в Арктике

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова создал первую в РФ лабораторию биомониторинга для исследований в западной и восточной Арктике. Ведущие ученые в рамках проекта изучают миграцию загрязняющих веществ и их влияние на здоровье человека, сообщила в среду ректор САФУ Елена Кудряшова на международном форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"В нашем университете <...> возникла единственная в России лаборатория биомониторинга. Она работает как междисциплинарный центр, где совместные исследования проводят медики, биологи, физики, химики, социологи, юристы и многие другие молодые специалисты. И их задача - исследовать западную и восточную Арктику. Для примера, они взяли Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ как раз на предмет миграции различных загрязняющих веществ и их влияния на здоровье человека", - рассказала Кудряшова.

По ее словам, сотрудники лаборатории смогли разработать национальную и региональную систему биологического мониторинга в Арктической зоне. Кудряшова добавила, что ученые САФУ создали онлайн-курс "Изменение климата: проблемы и риски", который университет разработал совместно с Фондом дикой природы и Немецким климатическим консорциумом. Курсы доступны в режиме онлайн. В рамках проекта разработаны интерактивные уроки, видеоролики, презентации, доступные для всех желающих.

"Очень важной возможностью для совместной работы может стать и образовательный центр мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования". Мы как раз подали [заявку] на конкурс. Сейчас этот проект развивается по основным направлениям, в которых заинтересовано наше государство. Это "Человек в Арктике", "Морская арктическая техника", переработка биоресурсов, создание новых, в том числе фармацевтических препаратов на основе использования сильных биологических веществ, которые в Арктике можно добыть", - пояснила ректор.

Арктическая программа развития вуза

Кудряшова добавила, что в этом году вуз завершает первую десятилетнюю "арктическую программу развития". "Но уже совместно с Минобразования России и Минвостокразвития разработали программу до 2035 года в соответствии со стратегией развития АЗРН-2035. И, конечно, мы понимаем, что Артика - это огромный регион, который требует взаимодействия и тех организаций, которые готовят специалистов для Арктики, арктических проектов: и научно-исследовательских институтов, и работодателей, и органов исполнительной и законодательной власти", - сказала ректор.

Одним из важных проектов, которые были реализованы за последние годы при участии САФУ, Кудряшова назвала экспедицию "Арктический плавучий университет". В этой экспедиции приняли участие студенты и известные ученые более чем из 20 стран.

"На борту теплохода "Профессор Молчанов", изучая западную Арктику, ребята вместе с известными учеными исследуют как раз изменение климата, воздух, воду, особенности жизнедеятельности населения, проживающего на побережье Северного Ледовитого океана, а также на островных территориях и архипелагах. Здесь уникальные знания научные, ребята слушают лекции и организуют научные дискуссии. За эти годы целое поколение международных молодых исследователей уже выросло. И сегодня в качестве результата сами инициируют уникальные научные проекты и научные публикации", - пояснила Кудряшова.

Международный арктический форум "Дни Арктики в Москве" проводится с 2010 года. В 2020 году - в год 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым - форум стал называться "Дни Арктики и Антарктики в Москве", а его программа дополнилась событиями антарктической тематики. В этом году ключевой задачей форума является объединение усилий власти, бизнеса, общественности для решения вопросов устойчивого развития арктических территорий, реализации национальных проектов в Арктике.