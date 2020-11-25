В КЧР на развитие здравоохранения в 2021 году планируют направить около 3,6 млрд рублей

ЧЕРКЕССК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены направить на развитие здравоохранения в республике около 3,6 млрд рублей в 2021 году, говорится в пояснительной записке к законопроекту о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Согласно проекту закона, доходы республиканского бюджета в 2021 году запланированы в объеме 23,4 млрд рублей, расходы - 23,2 млрд рублей, бюджет республики сформирован с профицитом в сумме 145,2 млн рублей.

"Проект республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован в программной структуре расходов на основе 20 государственных программ КЧР. Итого по государственным программам Карачаево-Черкесской Республики: развитие здравоохранения в Карачаево-Черкесской Республике - сумма на 2021 год 3 592 210,6 тыс. рублей", - отмечается в документе. На предоставление стационарной медицинской помощи планируется направить около 397 млн рублей, на амбулаторную помощь - 299 млн рублей.

Публичные слушания по проекту закона КЧР № 139-VI "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" пройдут в парламенте республики с 3 по 9 декабря 2020 года в заочной форме. Рассмотрение законопроекта планируется на декабрьском заседании парламента.