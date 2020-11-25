На Юге РФ и Северном Кавказе досрочно начали работу Центры управления регионами

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Центры управления регионами (ЦУР) открыли практически во всех субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов раньше срока, они будут аккумулировать жалобы и обращения граждан с помощью системы "Инцидент менеджмент" и передавать их органам исполнительной власти для оперативного решения.

Центр управления регионом - единый проектный офис, который занимается сбором и систематизацией всех обращений граждан, их жалоб, в том числе из социальных сетей, мессенджеров, официальных сайтов и порталов. Далее обращения передаются органам исполнительной власти, которые должны отреагировать на жалобы населения.

Первым регионом Северного Кавказа, где появился такой центр, стала Северная Осетия. Как отметили в пресс-службе управления РСО-Алания по информационным технологиям и связи, "в скором времени жителям республики, зарегистрированным на Едином портале государственных услуг, станет доступно специальное мобильное приложение, при помощи которого можно будет по всем жизненным ситуациям направлять в любые органы власти, местного самоуправления, организации свои жалобы, обращения".

Как отметили в пресс-службе правительства Республики Дагестан, подобная площадка обеспечивает обратную связь между населением и властью региона, при помощи чего будет формироваться картина проблем по каждой отрасли и территории.

Ранее такие центры запустили в Чечне, Ингушетии, КЧР, КБР, Ставропольском крае.

Через смс и комментарии

В среду такие центры запустили в Крыму, Калмыкии и Астраханской области. Как пояснил глава ЦУР Астраханской области Денис Боднюк, сначала система "Инцидент менеджмент" собирает все сообщения с жалобами и обращениями, которые есть в интернете, в том числе в комментариях под постами чиновников, после чего сотрудники центра в ручном режиме обрабатывают эти сообщения, чтобы оперативно передать их в ведомства. Предполагается, что в течение 24 часов от профильного министерства, к которому обращена жалоба, должен поступить ответ, а в течение 8 дней проблема должна быть решена.

Как сообщили ТАСС в администрации Волгоградской области, к работе уже приступили представители комитетов и подведомственных учреждений администрации, отвечающие за различные отраслевые направления: ЖКХ, ТКО, энергетика, образование, здравоохранение, дороги, транспорт и социальная защита.

В Севастополе ЦУР официально открыли 20 ноября, но, по словам губернатора Михаила Развожаева, в ручном режиме подобная работа ведется уже год. "В своих аккаунтах лично отмечаю исполнителей и потом спрашиваю отчеты. Теперь же любой человек сможет обратиться к властям через МФЦ, социальные сети органов власти, мой аккаунт <…>, где можно будет с геопометкой указать и описать проблему - неубранный мусор, яма на дороге, отсутствие освещения", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.

В Краснодарском крае ЦУР начал работать в тестовом режиме, на полную мощность, как сообщили в пресс-службе краевой администрации, он выйдет к 1 декабря. "Его задача - не столько реагировать на жалобы, сколько устранять причины возникновения проблем и не допускать их повторения", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, центр технически оборудован, срывов быть не должно. "У нас должно повыситься качество и скорость работы с обращениями граждан, выявление узких мест, проблематики и реагирования на эти обращения, контроль за их исполнением", - сказал Аксенов.

Единственным регионом юга страны, где центр еще официально не открыли, остается Республика Адыгея, где запуск ЦУР запланирован на 27 ноября. Согласно данным правительства республики, указ о создании центра был подписан главой Муратом Кумпиловым.

О поручении

Центры управления регионом создаются во всех регионах страны по поручению президента России Владимира Путина, согласно поручению, центры управления должны быть созданы в российских регионах до 1 декабря. Первый подобный центр появился в Московской области в конце 2018 года.

В задачи ЦУРа входит координация работы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по мониторингу и обработке обращений, поступающих от жителей из разных открытых источников. После этого их оперативно передают на рассмотрение профильным органам власти для принятия решения.