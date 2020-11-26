Мост на остров Русский во Владивостоке останется закрытым для транспорта до 30 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке останется закрытым до 30 ноября, на него можно попасть на пароме, сообщила в четверг пресс-служба правительства Приморья.
"Движение по мосту на остров Русский закрыто до 30 ноября. Осуществляется паромное сообщение", - говорится в сообщении.
Лед с вантов моста обкалывают альпинисты, за сутки они успели убрать 150 тонн льда, еще около 1 тыс. тонн остается на конструкциях. От ветра лед падает на середину проезжей части, безопасных зон нет, поэтому открыть мост пока нельзя. Рабочие передвигаются по сооружению на машине с усиленной крышей.
Движение по мосту было перекрыто 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть. Для транспортного сообщения между островом, где живут около пяти тыс. человек и учатся 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета, и Владивостоком, где находятся основные объекты городской инфраструктуры, было открыто паромное сообщение.