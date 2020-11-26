Мост на остров Русский во Владивостоке останется закрытым для транспорта до 30 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке останется закрытым до 30 ноября, на него можно попасть на пароме, сообщила в четверг пресс-служба правительства Приморья.

"Движение по мосту на остров Русский закрыто до 30 ноября. Осуществляется паромное сообщение", - говорится в сообщении.