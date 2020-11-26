Глава Приморья поблагодарил энергетиков за восстановление нарушенного энергоснабжения

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поблагодарил энергетиков за большую работу по восстановлению энергоснабжения, нарушенного в регионе из-за циклона. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Хочу в первую очередь поблагодарить за ту большую работу, которую вы в течение шести дней вели - и по ночам, и днем, меняя бригады. Особенно первые три дня практически без сна работали люди, по два-три часа отдыхали, пока не подтянулись резервы", - процитировала пресс-служба губернатора.