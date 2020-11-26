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Глава Приморья поблагодарил энергетиков за восстановление нарушенного энергоснабжения

Электричество появилось в домах Первомайского района по графику аварийных работ

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поблагодарил энергетиков за большую работу по восстановлению энергоснабжения, нарушенного в регионе из-за циклона. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Хочу в первую очередь поблагодарить за ту большую работу, которую вы в течение шести дней вели - и по ночам, и днем, меняя бригады. Особенно первые три дня практически без сна работали люди, по два-три часа отдыхали, пока не подтянулись резервы", - процитировала пресс-служба губернатора.

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Подача электричества потребителям, подключенным к сетям ДРСК, восстановлена. Освободившиеся бригады компания направила на помощь другим сетевым организациям в Артемовский городской округ и на остров Русский. Энергетики будут расчищать линии электропередачи от обледенелых веток и упавших деревьев, устранять обрывы проводов и другие повреждения на сетевом оборудовании Артемовской электросетевой компании и "Оборонэнерго".

"Минувшие сутки показали, что наши энергетики умеют решать самые сложные задачи. Электричество в домах Первомайского района пришло, как и было обозначено в графике аварийных работ. Бригады днем и ночью ликвидировали порывы, устанавливали новые опоры, тянули провода", - говорится в сообщении в аккаунте Кожемяко в Instagram.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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