Электроснабжение более 15 тыс. человек в Приморье остается нарушенным после циклона

"Без электроснабжения 6 муниципальных образований, 15 048 человек", - говорится в сообщении. Кроме того, без отопления остаются многоквартирный дом, школа и наркологический диспансер во Владивостоке. Для ликвидации последствий циклона на объектах электроснабжения, ЖКХ и автодорогах работают 3 243 человека и 1 046 единиц техники.

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Энергоснабжение более 15 тыс. человек в шести муниципалитетах Приморья остается нарушенным после циклона, сообщила пресс-служба краевого правительства в четверг.

В среду спасатели Владивостокского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России с помощью аварийно-спасательного инструмента демонтировали упавшую ЛЭП на острове Елены и расчистили пути, чтобы обеспечить энергетикам проход к линии электропередач, сообщила пресс-служба ДВРПСО.

Пресс-служба городской администрации сообщила, что в четверг во Владивостоке продолжат работать полевые кухни, как в материковой части города, так и на острове Русском, мост на который по-прежнему закрыт для проезда транспорта. "На Русском острове сегодня также продолжат выдавать газовые баллоны и воду, так как не до всех абонентов дошли тепло и свет. Выдача газовых баллонов запланирована и для жителей небольших многоквартирных домов на материке", - сообщила пресс-служба городской администрации.

Кроме того, в городе продолжает работать пункт временного размещения, который будет свернут, когда всех абонентов полностью обеспечат электроэнергией.