Новая энергоавария произошла в районе Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Новая энергоавария в четверг произошла в Первомайском районе Владивостока, многие дома которого из-за циклона долгое время оставались без света, тепла и воды. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Сегодня в 9:59 (2:59 мск) в филиале Приморские электрические сети зафиксировано отключение линии электропередачи 110 кВ в Первомайском районе. На место повреждения оперативно были направлены бригады энергетиков. В ходе осмотра был обнаружен обрыв провода, который произошел не на восстановленном участке линии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановить энергоснабжение планируется в ближайшее время.

После циклона в крае без света остаются более 15 тыс. человек. Энергоснабжение Первомайского района было нарушено с 19 ноября, наблюдались перебои с тепло- и водоснабжением. В среду пресс-служба ДРСК сообщила, что энергетики восстановили электроснабжение потребителей района Чуркин, в котором проживает более 60 тыс. жителей, и это позволило обеспечить нормальную схему электроснабжения жителей Первомайского района.