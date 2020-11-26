Эксперт: для развития Кавминвод нужно создать фонд поддержки городов-курортов

ПЯТИГОРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Фонд поддержки городов-курортов или отдельную государственную программу с финансированием санаторно-курортной отрасли необходимо создать для развития региона Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), считает генеральный директор Курортного управления профсоюзных санаториев на Кавказских Минеральных Водах Николай Мурашко.

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин на круглом столе в Совете Федерации предложил проработать вопрос отнесения российских курортных городов к моногородам, что позволило бы им получить соответствующую поддержку.

"Мы благодарны за внимание к курортам. Но считаем, что было бы правильно, чтобы мы боролись за то, чтобы у нас появился отдельный фонд поддержки развития курортов, либо фонд по аналогии с фондом развития промышленности по развитию санаторно-курортных учреждений, либо государственная программа, предусматривающая деньги на поддержку отрасли и субъектов предприятий отрасли. Ориентироваться надо на это", - сказал Мурашко ТАСС.

По его словам, попав в перечень моногородов, который предлагают расширить примерно в полтора раза, курорты могут рассчитывать на государственное финансирование. "Однако вливание из федерального бюджета предусматривает диверсификацию экономической деятельности таких муниципалитетов, то есть поддержку уже других отраслей. Что не вполне вписывается в логику сохранения именно курортной составляющей", - добавил собеседник агентства.

Мурашко подчеркнул, что логичнее будет при введении понятия "курортный моногород" принять конкретные меры поддержки городов-курортов федерального значения, где санаторно-курортные объекты является градообразующей отраслью. "В частности, предусмотреть вложения из бюджета в инженерную и логистическую инфрастуруктуру, в благоустройство курортных зон, рекламу отечественных курортов на федеральном уровне, налоговые льготы. Также дополнительные финансовые потоки позволят укрепить материальную базу санаторно-курортных учреждений, от функционирования которых зависит жизнедеятельность муниципальных образований и благополучие жителей", - сказал генеральный директор Курортного управления профсоюзных санаториев.

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.