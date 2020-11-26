В Железноводске в 2021 году установят более 50 камер видеонаблюдения

ПЯТИГОРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения, в том числе с возможностью распознавания лиц и государственных автомобильных номеров, установят на центральных улицах Железноводска и поселка Иноземцево в 2021 году. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Мы продолжаем оснащать наш городской округ камерами видеонаблюдения в рамках программы "Безопасный город". Уже в начале 2021 года на центральных улицах Железноводска и поселка Иноземцево будет установлено более полусотни камер, в том числе 22 видеоустройства с функцией распознавания лиц и госномеров. Данные с камер видеонаблюдения напрямую передаются оператору ситуационного центра и в правоохранительные органы", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

По данным пресс-службы, в 2020 году в Курортной зоне и жилом секторе Железноводска было установлено более 100 видеоустройств, которые позволяют обеспечивать жителям и гостям ставропольского курорта безопасный отдых.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. В 2020 году в городе был реализован цифровой проект "Умный Железноводск".