На Ставрополье в 2021 году отремонтируют более 400 многоэтажек

ПЯТИГОРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта Ставропольского края в 2021 году отремонтирует более 370 многоквартирных домов, еще порядка 30 домов, по которым формируются свои фонды капремонта на специальных счетах в банках, жильцы будут ремонтировать самостоятельно. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В 2021 году на Ставрополье региональный оператор - НО СК "Фонд капитального ремонта" - намерен капитально отремонтировать 376 многоквартирных домов (МКД). В 119 из них будут заменены крыши. В 15 многоквартирных домах (МКД) появятся 35 новых лифтов. Инженерные сети обновят в 287 домах. А 84 дома получат новые фасады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предложения о проведении капремонта собственники помещений в этих домах получат до 1 декабря. На рассмотрение такого предложения жителям отводится 3 месяца. На общем собрании они должны утвердить сроки начала работ, их перечень и предельную стоимость, а также выбрать своего представителя, который будет участвовать в приемке выполненных работ и подписывать соответствующие документы.

"Если собственники согласны не со всеми позициями в предложении, спорные моменты необходимо обсудить со специалистами фонда капремонта. О своем решении собственники должны проинформировать регионального оператора. В случае отсутствия обратной связи решение за них будут принимать органы местного самоуправления", - отмечается в пресс-релизе.

По данным министерства, жителям 28 многоэтажек, которые формируют свои фонды капремонта на специальных счетах в банках, предстоит в 2021 году организовать капремонт - от выбора подрядчика до приемки работ - самостоятельно.

Сообщается, что в региональную программу капитального ремонта на 2014-2043 годы включены 8 617 домов общей площадью более 28 млн кв. метров.