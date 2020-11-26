Более 50 молодых матерей в Северной Осетии прошли переобучение в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Свыше 50 жительниц Северной Осетии, находящиеся в декрете или имеющие несовершеннолетних детей, стали первыми участницами проекта по переобучению в 2020 году. Об этом сообщила журналистам начальник отдела профобучения и профориентации Комитета по занятости населения республики Элла Авакова.

"Республика Северная Осетия - Алания впервые в 2020 году начала реализацию проекта по содействию занятости женщин <…> Мы обучили 53 женщины, затраты составили 1 млн 647 тыс. 800 рублей", - сказала она.

Изначально в республике планировали привлечь к проекту вдвое больше участниц. "Пандемия наложила свой отпечаток, показатели были сокращены, однако мы успели значительную часть проекта выполнить, потому что мы готовились планомерно, проводили необходимые превентивные мероприятия, обговаривали нюансы с образовательными учреждениями", - пояснила Авакова.

Представитель комитета отметила, что из общего числа участниц 50 женщин находятся в декретном отпуске, три участницы проекта имеют несовершеннолетних детей.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и состоит из пяти федеральных проектов. Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.