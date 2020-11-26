В КЧР на переоснащение онкоцентров планируют выделить более 100 млн в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены выделить более 100 млн на переоснащение медорганизаций для онкобольных в 2021 году, говорится в пояснительной записке к законопроекту о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"На переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями в сумме 103 911,9 тыс. рублей", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что на профилактику развития сердечнососудистых заболеваний в регионе намерены направить около 32 млн рублей. Региональные сосудистые центры также планируется оснастить новым оборудованием, на эти цели планируется выделить 30 млн рублей в 2021 году.

Медицинские организации республики также планируют оснастить передвижными комплексами для оказания помощи в отдаленных населенных пунктах с небольшой численностью населения, на что в бюджете предусмотрено более 54 млн рублей, на развитие авиационных работ для оказания медпомощи в бюджете заложено 11,2 млн рублей.

Всего на развитие здравоохранения республики в 2021 году планируется направить около 3,6 млрд рублей. Согласно проекту закона, доходы республиканского бюджета в 2021 году запланированы в объеме 23,4 млрд рублей, расходы - 23,2 млрд рублей, бюджет республики сформирован с профицитом в сумме 145,2 млн рублей.

Публичные слушания по проекту закона КЧР №139-VI "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" пройдут в парламенте республики с 3 по 9 декабря 2020 года в заочной форме. Рассмотрение законопроекта планируется на декабрьском заседании парламента.