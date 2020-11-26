На развитие садоводства в Карачаево-Черкесии в 2021 году планируют направить 40 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2021 году намерены направить на региональную программу развития садоводства 40 млн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"В рамках подпрограммы "Ведомственная целевая программа "Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы" предусмотрены средства на предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа за счет средств республиканского бюджета на 2021 год в сумме 40 095,0 тыс. рублей", - говорится в документе.

В 2019-2020 годах на реализацию программы было выделено 60 млн рублей. В рамках программы первые сады высадили на участках 50 личных подсобных хозяйств в Урупском районе республики, грант на закладку тогда получили участники сельхозкооператива "Сады Предгорья". Победителями в 2020 году стали три сельскохозяйственных кооператива: "Сады Прикубанского района" - 30 ЛПХ, сады также высадили на территории 30 участков кооператива "Адиюх" в Хабезском районе и 26 участках кооператива "Алма" в Ногайском районе.

Целевая программа по развитию садоводства на территории республики на 2019-2021 годы, разработанная Минсельхозом КЧР, была запущена в 2019 году. Ее целью является увеличение производства плодов, увеличение урожайности плодов до 36 тонн с 1 гектара, создание дополнительных рабочих мест, обеспечение перерабатывающей промышленности необходимым сырьем.

Возрождать садоводство в Карачаево-Черкесии начали с 2017 года. На сегодняшний день заложено 610 га садов, из них 103 га орехов, 498 га яблоневых садов, 9 га грушевого сада. В 2019 году на территории Хабезского района был заложен первый виноградник на площади 1,2 га, в планах увеличить его площадь до 11 га.