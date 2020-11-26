Порядка 70% бюджета Ставрополья в 2021 году направят на развитие социальной сферы

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Основную долю бюджета Ставропольского края в 2021 году направят на социальные расходы. Бюджет региона на предстоящий год и плановый период 2022 и 2023 годов в четверг утвердили депутаты краевого парламента, сообщили журналистам в думе Ставрополья.

"С учетом поправок доходы краевой казны превысят 129,6 млрд рублей, а расходы - 133,5 млрд рублей. Дефицит составит 3,9 млрд рублей <…> Бюджет 2021 года и планового периода сохранит социальную направленность. Порядка 70% от общего объема средств краевого бюджета предусмотрено на развитие социальной сферы", - говорится в сообщении по итогам принятия документа в двух, в том числе окончательном, чтениях.

Основными направлениями расходов в 2021 году в регионе станут исполнение социальных обязательств, реализация национальных проектов, поддержка и развитие экономики. "В преддверии принятия бюджета Ставропольский край получил дополнительные средства федерального бюджета <…> - 5,9 млрд рублей. Средства также пойдут на обеспечение выплат семьям с детьми и другие социальные направления, поддержку малого и среднего бизнеса, сельхозтоваропроизводителей, учреждений культуры, строительство жилья для ветеранов, модернизацию курортных городов", - уточняется в сообщении.

На реализацию национальных проектов в регионе в 2021 году направят 16,5 млрд рублей, из которых 4,5 млрд - собственные средства края, что превышает необходимый уровень софинансирования. "Для всех, кто работал над главным финансовым документом, было важно обеспечить социальные гарантии жителям и поддержку экономике края. В 2021 году также перед нами стоит задача по выполнению нацпроектов, поддержке предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, да и в целом, необходимо стабилизировать краевую экономику и вернуть позитивные показатели", - приводятся в сообщении слова председателя краевой думы Геннадия Ягубова.

Бюджет края на 2020 год был принят парламентом осенью 2019 года с основными параметрами по доходам 122,9 млрд рублей, по расходам 123,8 млрд рублей, с дефицитом чуть более 868 млн рублей.