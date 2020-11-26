Власти Северной Осетии направят дополнительно 50 млн рублей на поддержку молодежи

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Северная Осетия - Алания намерены дополнительно направить 50 млн рублей на реализацию молодежной политики в регионе. Планируется поддержать молодежные проекты и патриотическое воспитание, сообщила в четверг первый замминистра финансов республики Оксана Карова.

"По поручению главы республики [Вячеслава Битарова] дополнительно на реализацию мероприятий молодежной политики изысканы средства, будут направлены в 2021 году в объеме 50 млн рублей. Эту динамику мы сохранили на 2022 и 2023 годы. Мероприятия самой программы "Развитие государственной молодежной политики" значительно расширятся, появятся такие моменты, как социализация молодежи, экономические проекты, патриотическое воспитание", - сказала она.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в целом на развитие молодежной политики в регионе направят более 114 млн рублей. Программа включает такие направления, как вовлечение молодежи в волонтерскую практику, поддержка талантливой молодежи и молодежной науки, развитие экономической активности молодежи.

На заседании в четверг парламент республики принял в первом чтении законопроект о региональном бюджете. Общий объем доходов планируется на уровне 32,7 млрд рублей, расходы планируются на уровне 32,8 млрд рублей. Дефицит запланирован на уровне 102,6 млрд рублей. Во втором чтении документ планируется рассмотреть в декабре 2020 года.