На территории Ставрополья планируют построить более 30 социальных объектов в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят порядка 6 млрд рублей на строительство социальных объектов в 2021 году. В регионе построят более 30 детских садов, школ, учреждений спорта и здравоохранения, сообщила в четверг первый замминистра финансов края Ирина Маркасьян.

"В бюджете на 2021 год предусмотрено почти 6 млрд рублей, которые пойдут на инвестиции в сфере социального блока. Предусмотрен ввод в эксплуатацию 14 детских садов, из 11 строящихся школ три будут введены в эксплуатацию, также [запланировано] строительство шести учреждений здравоохранения, десяти объектов спорта", - сказала она на заседании думы края.

В четверг парламентарии приняли в двух, в том числе в окончательном, чтениях бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В целом расходы на развитие социальной сферы региона составят порядка 70% всего бюджета.

"45 млрд рублей будет направлено на социальную политику, свыше 11 млрд рублей на развитие здравоохранения, 1,3 млрд рублей на укрепление, поддержку и развитие учреждений культуры <…> Выстроены основные приоритеты: в обязательном порядке социальные обязательства перед жителями Ставропольского края, реализация задач по национальным проектам Российской Федерации и, конечно, поддержка и развитие экономики Ставропольского края", - пояснила Маркасьян.

По информации краевой думы, с учетом поправок доходы краевой казны превысят в 2021 году 129,6 млрд рублей, а расходы - 133,5 млрд рублей. Дефицит составит 3,9 млрд рублей. На реализацию национальных проектов в регионе в 2021 году направят 16,5 млрд рублей, из которых 4,5 млрд - собственные средства края, что превышает необходимый уровень софинансирования.