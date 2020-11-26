В Вологде начали реставрировать один из старинных особняков XVIII века - дом Засецких

ВОЛОГДА, 26 ноября. /ТАСС/. Реставраторы в Вологде приступили к масштабным реставрационным работам и восстановлению одной из старейших в городе деревянных усадеб XVIII века, памятника культуры федерального значения, который известен как Дом Засецких. В течение пяти лет специалисты планируют восстановить не только особняк, но и вспомогательные здания и вишневый сад, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Вологодской области.

"Сегодня знаменательное событие - начинается реставрация усадьбы Засецких. Это один из старейших деревянных домов Вологды, построенный в 1780 году. Воссоздание исторического облика здания как объекта историко-культурного наследия - задача, которую можно выполнить только сообща. Реставрация будет проходить при поддержке правительства области, администрации города Вологды и меценатов, которые взялись за эту тяжелую, скрупулезную работу", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова, который в четверг побывал на объекте.

Исторический облик дому вернут инвесторы Герман и Лариса Якимовы с командой профессиональных реставраторов из компании "Вологодские реставраторы". "Планы грандиозные. Мы планируем восстановить не только дом, но и флигель - вспомогательное здание на территории, а также вишневый сад. Весной здесь будет очень красиво. Все работы завершим в течение пяти лет", - сообщил Якимов.

Одноэтажное деревянное здание с мезонином расположено на пересечении улицы Ленинградской и проспекта Победы, в центре Вологды. До революции 1917 года у дома было как минимум десять владельцев, последним из которых был врач Николай Засецкий. В советское время в здании располагалась начальная школа, затем административные учреждения.

Особенность особняка - редкие изразцовые печи, которым более 200 лет. Одна из них еще в рабочем состоянии и отапливает здание в холодное время года. Уникальный рисунок на печи повторяет узор фасада здания. После проведения ремонтных и реставрационных работ будет восстановлена историческая планировка, особенности наружной и внутренней отделки. А главный вход будет со стороны Проспекта Победы, где он находился исторически. Крыльцо восстанавливают по фотографиям и аналогичным элементам на фасадах памятника.

При обследовании дома реставраторы нашли печные дверцы, ученические тетради, чернильницы, а под обшивкой лестницы - бутылку с посланием от строителей из 1974 года. Нынешние реставраторы тоже заложили капсулу времени для потомков. Вскроют ее не раньше следующей реконструкции - через 100-150 лет, сообщил Кувшинников.