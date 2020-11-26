Российские и белорусские учителя проведут в Грозном мастер-классы для студентов

ГРОЗНЫЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Учителя года России и Беларуси познакомят чеченских студентов с инновационными практиками в рамках международного образовательного форума в Грозном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ).

"На базе нашего вуза состоится международный образовательный форум педагогических мастерских учителей года России и Беларуси. В рамках их педагогических мастерских студенты ЧГПУ получат возможность в течение двух дней ознакомиться с инновационными практиками ведущих педагогов и создать совместные учебные занятия. Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения РФ", - отметили в пресс-службе.

В рамках форума состоятся презентации учебных занятий, подготовленных студентами и учащимися педагогических классов вуза, а также презентация нового структурного подразделения ЧГПУ.

"Форум педагогических мастерских призван способствовать распространению идей и инноваций современной педагогики, обмену опытом между педагогами, активно использующими современные образовательные технологии, а также сориентировать будущих педагогов в профессии, обогатить их знаниями и опытом педагогического сообщества", - отметили в вузе.