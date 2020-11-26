В Ингушетии впервые создали временные лесные питомники

МАГАС, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии впервые создали два временных лесных питомника, на территории которых будут выращиваться деревья красного дуба, белой акации и ясеня для расширения лесного фонда республики. Об этом ТАСС рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев.

"Мы создали впервые два временных лесных питомника на территории Назрановского и Сунженского лесничеств. В Назрановском питомнике мы уже начали высадку трех видов семян деревьев - красного дуба 100 кг и по 50 кг белой акации и ясеня, всего планируется посеять 500 кг семян. Затем мы планируем начать посадку семян на землях лесного фонда Сунженского лесничества", - сказал Евлоев.

По его словам, почти все семена были собраны республиканскими лесниками в этом году. Питомники позволят полностью обеспечат республиканские потребности в посадочном материале для восстановления лесов, когда ранее молодые саженцы приобретались из питомников других регионов.

"В долгосрочной перспективе, при эффективной работе лесничеств, удастся получать доходы от продажи этих саженцев. Через пару лет сеянцы высотой в 50 см будет пересажены в другое место, а в новой почве у них начнет формироваться стебель и листва, после того как саженцы достигнут высоты более 1 метра, они будут готовы для посадки в лесном фонде на свое постоянное место", - добавил министр.

По информации пресс-службы ведомства, в 2017 году в Ингушетии перестал функционировать собственный лесной питомник. Чтобы возобновить его работу, министерством и его подведомственными учреждениями проведена работа по созданию до конца 2021 года постоянного единственного питомника площадью до 5 га, на котором будут выращивать до 1 млн саженцев деревьев. В настоящее время проводится работа по оформлению юридической документации, создание единственного в регионе посевного отделения находится на контроле главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.