Финал Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества пройдет онлайн

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Финал Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, пройдет с 27 по 29 ноября в онлайн-формате. Его программа объединила гала-концерт, показы спектаклей и фильмов, а также выставку.

"Более 2 тыс. молодых талантов из России и зарубежья представят работы в новом для себя онлайн-формате. Программа мероприятий в дни проведения финального тура будет включать в себя гала-концерт с яркими творческими номерами, показ спектаклей и фильмов, выставку работ победителей и призеров фестиваля", - говорится в сообщении пресс-службы мероприятия.

Также пройдет множество лекций и мастер-классов. Открытие фестиваля состоится в пятницу в прямом эфире на цифровой платформе Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Как отмечают организаторы, в этом году во всех этапах фестиваля приняло участие более 500 тыс. человек. Фестиваль объединяет 14 направлений творчества: театральное, исполнительское, хореографическое, кино, анимацию, изобразительное и другие.

Помимо этого есть специальные номинации, посвященные творчеству Федора Достоевского, Сергея Есенина, Ивана Бунина, Николая Некрасова, а также приуроченные к проведению Года памяти и славы в 2020 году и посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Отдельная номинация посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.

"Уже в шестой раз организаторы фестиваля предоставляют участникам и зрителям уникальную возможность познакомиться ближе с многообразием форм и жанров искусства и проявить интерес к различным видам творческой деятельности, в том числе и с целью ориентации на будущую профессию. Также зрители смогут оценить и насладиться результатом работы детских художественных коллективов и индивидуальных участников из разных уголков страны, а сами участники в ходе фестиваля узнают, что же такое сплоченность, упорство, вера в результат, дружба и доброта - неотъемлемые составляющие творческой деятельности", - отмечают в пресс-службе.

Финальный этап проводится совместно с III Всероссийским фестивалем жестовой песни "Как взмах крыла", II Всероссийским фестивалем инклюзивных театров, а также Всероссийским фестивалем танцев на колясках. Организатором фестиваля выступает Министерство просвещения РФ.