Камчатские ученые исследовали на Чукотке арктических рыб, переживших ледниковые периоды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Экспедиция камчатских ученых на древнее озеро Эльгыгытгын, проводившаяся совместно с коллегами из Российской академии наук, завершена: специалисты объяснили, как глубоководным обитателям удалось пережить несколько ледниковых периодов. Научная программа по изучению рыб тысячелетнего водоема была реализована при поддержке Фонда президентских грантов, сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь Кроноцкого заповедника Мария Воронцова.

"Арктические гольцы, наиболее типичные представители ихтиофауны озера Эльгыгытгын, представлены здесь тремя группами <…> В современных условиях ни одна из трех групп не выходит в вытекающую из озера реку. Рыбы, попавшие в озеро, сильно изменили свою физиологию: способность выживать в постоянно меняющейся среде текущих вод они поменяли на навыки добывать разреженный корм в стабильной среде огромного водоема.<…> Анализ физиологических особенностей гольцов из озера Эльгыгытгын с экстремально суровыми условиями среды обитания поможет понять границы их экологической гибкости и оптимизировать биотехнологии разведения. То есть изучение эталонных экосистем, не подверженных воздействию человека, поможет развитию экономики страны", - озвучила результаты исследований своих коллег Воронцова.

Она добавила, что почти двухмесячная экспедиция ведущих ихтиологов страны велась при поддержке Фонда президентских грантов.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.

Озеро Эльгыгытгын - древний водоем в северной части континентальной Чукотки. Оно возникло более 2 млн лет назад на Анадырском плоскогорье в результате падения метеорита. На протяжении своей истории озеро несколько раз покрывалось льдом на десятки и сотни лет. Затопленный водой кратер заселили арктические рыбы, которые в суровых условиях ледниковых периодов образовали несколько эндемичных видов.