Более 9 млн автомобилей проехало по трассе М-11 за год с ее открытия

МОСКВА, 27 ноября./ТАСС/. Более 9 млн автомобилей проехало по трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург, находящейся в доверительном управлении "Автодора", за год с ее открытия. В среднем по автодороге ежедневно проезжали 24 тыс. машин, а в пиковые месяцы - свыше 37 тыс., сообщили ТАСС в пресс-службе госкомпании.

Открытие движения по всей трассе состоялось 27 ноября 2019 года. В торжественной церемонии принимали участие президент РФ Владимир Путин, занимавший тогда пост министра транспорта Евгений Дитрих и глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"Суммарно более 9 млн. ТС [транспортных средств] проехало с 1 ноября 2019 года [движение по части участков было запущено раньше] по 23 ноября 2020 года, - рассказали в "Автодоре" - Среднесуточная интенсивность по всем маршрутам от км 208 до км 684 за год составила 24 тыс. ТС, а в пиковые месяцы свыше 37 тыс.".

Самыми востребованными среди автомобилистов стали участки с 208-го по 684-й км (19,6% от общего числа проездов 2020 года), с 668-го по 684-й км (15,1%) и с 208-го по 668-й км (8,7%), уточнили в госкомпании.

Большая часть трассы находится в доверительном управлении "Автодора", небольшой участок от Москвы до Солнечногорска (15-58 км) - "Северо-Западной концессионной компании".

О трассе М-11 "Нева"

Общая протяженность трассы - 669 км, путь по ней от столицы до Санкт-Петербурга занимает не более пяти с половиной часов. В результате голосования для дороги выбрали название "Нева". На всем протяжении трасса принадлежит к высшей технической категории, не имеет перекрестков в одном уровне, светофоров и наземных пешеходных переходов. Максимальная разрешенная скорость - 110 км/ч, на нескольких участках можно ехать со скоростью до 130 км/ч. Стоимость проезда по всей М-11 составляет порядка 2 тыс. рублей для легковых автомобилей.