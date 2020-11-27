Поисковики установили предполагаемое место захоронения воспитанников Ейского детдома

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Поисковики в Краснодарском крае в рамках проекта "Без срока давности" определили место поисков первоначального захоронения погибших во время немецко-фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны воспитанников Ейского детского дома, сообщил ТАСС по итогам участия в форуме "Уроки Нюрнберга" председатель совета краснодарского регионального отделения "Поискового движения России" Александр Шепелев.

В 2019 году были рассекречены архивные материалы об убийстве членами зондеркоманды СС-10 "а" в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, на основании которых СК РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде. На данный момент никого из воспитанников детдома, которым удалось уцелеть во время событий Великой Отечественной войны, в живых уже нет. Исполняющая обязанности директора Ейского историко-краеведческого музея Марина Сидоренко сообщала, что погибших несколько раз перезахоранивали, до сих пор не установлено первоначальное место, куда члены зондеркоманды вывезли тела убитых детей, достоверно неизвестно и то, все ли убитые были перезахоронены в братской могиле, где сейчас расположен мемориал.

"После освобождения Ейска в апреле 1943 года место захоронения детей было обнаружено и исследовано, но эксгумировано не полностью. По имеющейся архивной информации и свидетельствам очевидцев локализовано место возможного нахождения первоначального захоронения: юго-восточнее города Ейска, в 1,5 км на юг от дороги Р-250 (Старощербиновская - Ейск), южнее поселка Широчанка и садоводческого товарищества, рядом с дорогой на поселок Симоновка. Работы проводятся с целью обнаружения части захоронения детей, казненных в октябре 1942 года", - сказал Шепелев.

Собеседник агентства отметил, что локализовать место удалось по итогам общения с очевидцами и местными историками. Он добавил, что работа по поискам осложняется тем, что за 78 лет, прошедших со времени оккупации, границы населенных пунктов значительно выросли, велась активная жилая и промышленная застройка, в 50-е годы появились лесопосадки, которых не было раньше.

По итогам участия в международном форуме "Уроки Нюрнберга" Шепелев добавил, что уничтожение мирного населения в Краснодарском крае с использованием "душегубок" велось немецкими офицерами из гестапо и членами зондеркоманды СС-10 "а", состоявшая из предателей Родины. По его словам, в составе зондеркоманды служили 200 человек. В ходе первого в мире открытого суда над пособниками нацистов в 1943 году, который прошел в Краснодаре, были осуждены 11 членов зондеркоманды и их пособников, восемь из которых были публично казнены, еще трое приговорены к каторге.

Международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга", посвященный сохранению исторической памяти и роли Нюрнбергского процесса в установлении современного миропорядка, прошел 20-21 ноября в Музее Победы на Поклонной горе. Суть проекта "Без срока давности" состоит в восстановлении исторической справедливости по отношению к памяти жертв среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны, установлении правды о действиях нацистов и их пособников.

Историческая справедливость

В октябре 2020 году в Ейске проходили памятные мероприятия в честь годовщины событий в Ейском детском доме, исполняющая обязанности директора Ейского историко-краеведческого музея Марина Сидоренко сообщала, что на церемонию прибыли двое жителей Краснодара, которые заявили, что являются племянниками одного из воспитанников детдома Георгия Аванесова. Племянники одного из воспитанников Ейского детского дома Георгия Аванесова, погибшего во время немецко-фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны, Аза и Георгий Аванесовы сообщили ТАСС, что не планируют добиваться признания их потерпевшими по уголовному делу, а также не настаивают на наказании возможно остающихся в живых участников расправы над детьми, считая истекшим срок давности.

Ранее сообщалось, что согласно действующим нормам уголовно-процессуального кодекса РФ, данная категория родственников может быть признана потерпевшими по уголовному делу в случае, если является единственным выжившим потомком погибшего. Исполняющий обязанности директора Ейского историко-краеведческого музея Марина Сидоренко пояснила ТАСС, что в данном случае они могут быть признаны потерпевшими по решению суда, но для этого родство должно быть доказано путем проведения генетической экспертизы.

"Никаких документов о нем [Георгии Аванесове] у нас не сохранилось, знаем только год его рождения. Проводить эксгумацию для экспертиз практически невозможно, так как захоронение массовое. А от статуса потерпевших морально и физически для нас уже ничего не изменится, события происходили давно, наверное, уже истек срок давности, когда хотелось бы добиваться, чтобы наказали всех виновных", - сообщила Аза Аванесова.

Она добавила, что рассчитывает, что в ходе расследования уголовного дела могут быть найдены какие-либо архивные документы о дяде. В семье Аванесовых воспитывают 10 внуков, старшему их которых 20 лет, Аза и Георгий хотели бы передать внукам какие-либо документы в память о предках. "Мы своим внукам рассказали эту историю. В следующем году в годовщину событий хотим отвезти их в Ейск, чтобы они могли побыть там, почувствовать атмосферу", - сказала Аза Аванесова. Также Аванесовы сообщили, что для восстановления исторической действительности считают необходимым провести работы по установлению первоначально места, куда вывезли убитых воспитанников ейского детского дома, чтобы на этом месте также был установлен мемориал.

Ранее сообщалось, что в Джанкое в Крыму проживает семья еще одного воспитанника Ейского детского дома Григория Асауленко, который остался в живых во время событий в октябре 1942 года, так как находился не на территории самого учреждения, а на территории подсобного хозяйства. Сведениями о других потомках воспитанников детдома историки не располагают.

В рамках расследования СК проверяет на причастность к геноциду Гельмута Оберлендера, который служил в немецких войсках переводчиком. В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и участников карательной операции были задержаны, дали признательные показания, несколько из них были осуждены. Оберлендер скрылся от органов предварительного следствия, после капитуляции Германии смог избежать уголовной ответственности и проживает в Канаде.

История одной семьи

Азе Аванесовой 57 лет, ее брату Георгию - 68, оба проживают в Краснодаре. Вспоминая рассказы своего отца, умершего в 2008 году, они отмечают, что он назвал сына Георгием как раз в честь младшего брата, который до войны попал в детский дом и погиб во время событий в 1942 году. При этом каких-либо документов, подтверждающих родство с дядей, в семейных архивах не сохранилось, остались лишь фотографии и государственные награды деда и отца.

"Мы знали все в семье про эту историю со слов папы: он говорил, что в годы оккупации в Ейском детском доме погиб его брат в результате деятельности зондеркоманды СС-10 "а", потому, когда у папы родился сын, он назвал его в честь брата", - сообщила Аза Аванесова, уточнив, что более пристальный интерес к этой теме она стала проявлять только с возрастом, в 2020 году смогла найти справочную информацию в интернете о воспитанниках детского дома, связаться с представителями музея, благодаря чему им с братом впервые удалось посетить мемориал в память о погибших.

Со слов Аванесовых, семья их деда Акима в довоенное время жила в станице Гиагинской (Республика Адыгея), в 1926 году родился отец Азы и Георгия, а в 1928 году - его младший брат Георгий, в 1939 году произошел несчастных случай, в результате которого умерла супруга деда. "Мы знаем, что так случилось, что дед ударил Жору, ребенок убежал на речку и застудился, заболел, после чего у него отнялись ноги. Потом уже перед войной были какие-то волнения, дед с нашим отцом переезжали в Майкоп, Георгия туда с собой не повезли, а отдали в специализированный детский дом для инвалидов, но в каком году это было, достоверно уже неизвестно и спросить не у кого, в живых никого не осталось", - сказал Георгий Аванесов.

Как сообщили собеседники агентства, в начале Великой Отечественной войны их дед ушел на фронт, служил десантником, принимал участие в освобождении Новороссийска, в 1942 году в возрасте 16 лет добровольцем ряды советской армии пополнил и их отец, дошел до Китая и вернулся домой только в 1950 году, женился. В архивах семьи сохранились государственные награды деда и отца. По словам Азы и Георгия их дед и отец узнали о гибели младшего сына только в послевоенные годы.

"Я помню где-то в 60-е годы, когда я была еще совсем маленькой, мне не было еще и 10 лет, по телевидению вышла передача: отец знал, что эту передачу должны показывать, он ее ждал. Меня он попросил выйти из дома во двор, но через окно я услышала, как по телевизору читали какой-то список из имен и фамилий, среди них назвали Аванесова Жору, после чего отец зарыдал во весь голос. А через год после этого он один поехал в Ейск, нас никогда туда не возил", - сообщила Аза Аванесова.

Согласно историческим справкам, в начале Великой Отечественной войны в Ейский детский дом перевезли эвакуированных детей из детского дома в Симферополе, порядка 200 человек. В 1942 году Ейск был оккупирован немецкими войсками, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Согласно исследованиям братских могил, дети могли быть погребены либо заживо, либо погибли в результате отравления газом в грузовиках, на которых их перевозили. Все погибшие дети имели инвалидность.