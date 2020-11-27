Прожиточный минимум в КБР превысил 11,7 тыс. рублей в третьем квартале 2020 года

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума в Кабардино-Балкарии (КБР) в третьем квартале 2020 года превысила 11,7 тыс. рублей. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов на заседании регионального кабмина.

По данным республиканского министерства труда и социальной защиты, величина прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом снизилась по всем социальным группам более чем на 6%, что связано с сезонным снижением цен на продукты питания.

"Предлагаем установить величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за третий квартал 2020 года в расчете на душу населения 11 тыс. 723 рубля, для трудоспособного населения - 12 тыс. 192 рубля, для пенсионеров - 9 тыс. 159 рублей и для детей - 12 тыс. 501 рубль. В третьем квартале величина прожиточного минимума снизилась по сравнению со вторым кварталом на 6,7%", - сказал Асанов.

Он пояснил, что в целом по России прожиточный минимум в расчете на душу населения составляет 7 тыс. 429 рублей, для трудоспособного населения - 8 тыс. 14 рублей, для пенсионеров - 6 тыс. 97 рублей и для детей - 7 тыс. 105 рублей.

Во втором квартале 2020 года, по данным министерства, величина прожиточного минимума в КБР составляла 12 тыс. 576 рублей, для трудоспособного населения она достигала 12 тыс. 998 рублей, для пенсионеров - 9 тыс. 679 рублей и для детей - 13 тыс. 815 рублей.

Величина показателя рассчитывается на основании стоимости потребительской корзины и данных службы статистики об уровне потребительских цен на продукты питания. На основе этого показателя производятся расчеты по социальным выплатам.