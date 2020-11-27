Оклады бюджетников в Кабардино-Балкарии повысят с 1 декабря на 3%

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Должностные оклады работников, обеспечиваемые за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарии (КБР), повысятся с 1 декабря 2020 года на 3%. Соответствующее постановление принято региональным правительством на очередном заседании кабмина в пятницу.

"Последняя индексация размеров должностных окладов была произведена 29 ноября 2019 года на 4,3% с 1 декабря 2019 года и, учитывая прогнозный уровень инфляции, в целях обеспечения соцгарантий, проектом распоряжения правительства КБР сейчас предусматривается увеличение размера должностных окладов с 1 декабря 2020 года на 3%. Реализация данного проекта предполагает расходы в республиканском бюджете, министерство финансов предусмотрело эти деньги - 6,2 млн рублей", - сказал министр труда и соцзащиты КБР Алим Асанов, представляя документ.

Он пояснил, что правительством Российской Федерации принято распоряжение от 4 сентября 2020 года об увеличении на 3% заработной платы работников федеральных учреждений и государственных органов. По аналогии предусмотрено увеличение размеров окладов региональных учреждений, пояснил министр.

Председатель правительства КБР Алий Мусуков поручил ускорить принятие внутриведомственных нормативных документов и уже за декабрь начислить зарплату с учетом повышения.