Мэром Каспийска в Дагестане стал генерал Росгвардии Борис Гонцов

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты городского собрания дагестанского Каспийска в пятницу избрали мэром города Бориса Гонцова, который ранее работал первым заместителем командующего Восточным округом войск национальной гвардии России, передает корреспондент ТАСС.

"По результатам голосования большинством голосов на должность главы городского округа "город Каспийск" на пятилетний срок избран Гонцов Борис Иванович", - сказал по итогам процедуры голосования и подсчета голосов председатель городского собрания Каспийска Абдулвахид Джаватов.

На заседании присутствовали 23 депутата, они проголосовали за Гонцова единогласно. Всего на рассмотрение городскому собранию были представлены две кандидатуры, на пост мэра Каспийска по итогам конкурсных процедур также претендовал пенсионер МВД Гаджимислим Исмаилов.

Как отметил Гонцов в беседе с корреспондентом ТАСС, в работе на новом посту он намерен опираться на местные кадры. "Конечно, для меня это большая ответственность, большое доверие. Будем вместе работать на благо города Каспийска и Республики Дагестан", - сказал он.

Выборы мэра Каспийска, в 2017 году получившего статус моногорода, проводились в связи с окончанием срока полномочий Магомеда Абдулаева, занимавшего этот пост с 2014 года. Всего на конкурс по отбору кандидатур на должность мэра было подано 20 заявок, Абдулаев в конкурсе не участвовал.

О Гонцове

Гонцову 53 года, он уроженец Кировской области. Окончил Санкт-Петербургское высшее военное командное училище ВВ МВД России, военную академию Генерального штаба ВС РФ. Был командиром 102-й бригады Внутренних войск МВД России, дислоцированной в Махачкале, командиром 46-й бригады оперативного назначения в Чеченской Республике, также возглавлял Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ.

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