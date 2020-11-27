Театры субъектов Северного Кавказа и Абхазии соберутся на фестиваль в Кабардино-Балкарию

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Коллективы театров шести субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Абхазии примут участие в Международном фестивале национальных драматических театров "Южная сцена-100", который пройдет в Кабардино-Балкарии (КБР) с 3 по 7 декабря. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минкультуры КБР.

"С 3 по 7 декабря 2020 года в Нальчике пройдет Международный фестиваль драматических театров "Южная сцена - 100". В программе спектакли театральных коллективов из Абхазии, Дагестана, Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль пройдет с соблюдением правил, установленных Роспотребнадзором, а мероприятия будут транслироваться в интернете. Для всех желающих видео станут доступны в онлайн-формате на ютуб канале и официальном сайте Министерства культуры КБР.

Кроме спектаклей, которые коллективы театров покажут в рамках фестиваля, состоится круглый стол на тему "Национальные драматические театры сегодня".

Фестиваль "Южная сцена" проходит в КБР с 2012 года при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры КБР, Союза театральных деятелей РФ и его регионального отделения в КБР. Цель мероприятия - укрепление творческих связей национальных театров СКФО, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Жюри фестиваля определяет победителей по пяти основным номинациям: "Гран-при фестиваля", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая сценография", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль".