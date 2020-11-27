Инвестор создаст в Ненецком АО комплекс по производству метанола

ТАСС, 27 ноября. Группа РУСХИМ инвестирует более 200 млрд рублей в проект строительства комплекса по глубокой переработке природного газа в метанол в Ненецком автономном округе (НАО), говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы администрации региона.

"В НАО будет реализован крупный инвестиционный проект. Группа РУСХИМ готова инвестировать более 200 млрд рублей в проект строительства газохимического комплекса глубокой переработки природного газа в метанол. Сырьем для производства метанола станет природный газ Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений", - говорится в сообщении.

Проект включает разработку и обустройство газовых месторождений, добычу и подготовку природного газа, строительство магистрального газопровода для транспортировки газа и строительство завода по переработке природного газа в метанол. "Проект имеет для округа колоссальное значение, поскольку подразумевает создание более тысячи рабочих мест и привлечение дополнительных доходов в региональный бюджет. При этом важно учесть интересы оленеводческих хозяйств и принципы экологической безопасности", - приводит пресс-служба слова губернатора НАО Юрия Бездудного.

Проект позволит диверсифицировать экономику региона и уйти от зависимости от цены на нефть. НАО - регион практически с моноэкономикой, которая зависит от цены на нефть. Бюджет региона на 2020 год был рассчитан из цены на нефть в $57 за баррель. Около 95% всех доходов окружного бюджета составляют четыре источника: налог на имущество организаций, доходы от работы Харьягинского месторождения на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц.