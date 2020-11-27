Ставропольские производители впервые направили мясо птицы на экспорт в Анголу

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Ставрополье впервые произвело поставку мяса птицы в Анголу. Пилотная экспортная партия составила 200 тонн, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

"В текущем году впервые из региона экспортировали пилотную партию части тушек и субпродукты мороженых домашних кур в Анголу. Экспорт продукции составил $100 тыс. или 0,2 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

По информации министерства, в Ставропольском крае в настоящий момент насчитывается 252 экспортера сельскохозяйственной продукции. Экспорт мяса птицы в регионе увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная доля приходится на Китай, куда направляются 55% экспортных поставок мяса птицы.

"Появление новых рынков - это результат успешной и эффективной работы Министерства сельского хозяйства Ставропольского края. Мы постоянно проводим информационно-разъяснительные беседы с производителями, а также осуществляем поиск новых партнеров для дальнейшей работы", - приводятся в сообщении слова министра Владимира Ситникова.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит своей основной задачей выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", обновленный паспорт национального проекта будет предусматривать реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Проект после обновления будет состоять из трех федеральных проектов, определяющих задачи по промышленному экспорту, экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса и системным мерам развития международной кооперации.