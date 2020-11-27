Закрытое на восемь лет инфекционное отделение восстановят на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Корпус инфекционного отделения краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1 в Буденновске на Ставрополье возобновит работу в 2021 году, сообщила в пятницу пресс-служба краевого Минстроя. Корпус был закрыт из-за ветхости здания и не работал в течение восьми лет.

"Реконструкция корпуса осуществляется на средства федерального и краевого бюджетов в рамках госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". На обновление объекта потребуется более 88 млн рублей. Работы планируем завершить в следующем году", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры края Валерия Савченко.

Корпус инфекционного отделения был построен в 1968 году. По информации краевого Минздрава, из-за полного износа здания его эксплуатация прекратилась в 2012 году. На первом этапе в здании заменят кровлю, коммуникации и укрепят фундамент. После реконструкции в отделении будут работать 35 инфекционных коек, предусмотрено создание точек подачи кислорода, оборудование реанимационных палат для взрослых и детей.

Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1 в Буденновске является крупнейшим медицинским учреждением в восточных районах края. Расстояние до ближайших крупных городов Ставрополья - более 100 километров. Медицинский центр обслуживает население города Буденновска, Буденновского района и восьми районов восточной зоны Ставропольского края.