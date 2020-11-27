Медали "Материнская слава" получили 19 родителей в КБР

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Медали "Материнская слава" вручили в Кабардино-Балкарии (КБР) 19 родителям, воспитавшим пять и более детей. Среди награжденных отец семерых детей, а женщина, родившая 13 детей, получила микроавтобус, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня в преддверии Дня матери в муниципальных районах и городских округах Кабардино-Балкарии состоялась церемония вручения государственной награды республики - медали "Материнская слава". Знака отличия в этом году удостоены 19 родителей, воспитывающие пятерых и более детей. В том числе и отец семерых детей - Каншауби Белгаров. Анне Савенковой, у которой подрастают 13 сыновей и дочерей, вручен сертификат на приобретение микроавтобуса "Газель Next", - говорится в сообщении.

В мероприятии в режиме видеоконференции принял участие глава КБР Казбек Коков. Глава региона подчеркнул, что многодетные семьи играют особо значимую роль в сохранении и укреплении семейных ценностей. "Президентом Российской Федерации в качестве одного из основных приоритетов обозначено благополучие семей с детьми. Реализация национальных проектов, к которой мы приступили в прошлом году, направлена именно на это - на демографию и здоровье, на сбережение и преумножение населения, увеличение и укрепление семьи, значительное повышение качества жизни, на образование и развитие талантов каждого ребенка, каждого человека", - добавил он.

"Уже есть результаты. Это и рост рождаемости - по итогам 9 месяцев текущего года в республике родились 7 тыс. 778 детей, на 5% больше, чем в прошлом году. Это строительство современных детских садов и школ, адресная социальная поддержка семей с детьми, которая в этом году кратно выросла, развитие образования, в том числе системы дополнительного образования детей, которое дает свои плоды. У нас растет достойная молодежь", - отметил Коков.

Согласно региональному законодательству, с медалью единовременно вручаются по 10 тыс. рублей на ребенка. Семьям, воспитывающим десять и более детей, правительство республики дарит микроавтобус "Газель". С 2008 года этой награды были удостоены более 300 женщин, вручение наград проводится ежегодно и приурочено ко Дню матери. День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября в соответствии с указом президента РФ от 30 января 1998 года.