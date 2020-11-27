Строительство зернового терминала начнут в Северной Осетии в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 ноября. /ТАСС/. Зерновой терминал, который разместится на площади 35 га, начнут строить в Моздоке за 2 млрд рублей в 2021 году. Реализация инвестиционного проекта позволит создать до 70 рабочих мест, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы республики Северная Осетия.

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров провел рабочую встречу с заместителем председателя правления акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП Банк) Арсаном Демельхановым.

"Один из них [обсуждаемых проектов] касается создания крупного зернового терминала в Моздоке. Современный элеватор разместится на площади 35 гектаров. На предприятии будут созданы 69 рабочих мест, а республиканский бюджет получит дополнительно более 30 млн рублей в год. Данный инвестпроект, который оценивается в более чем 2 млрд рублей, планирует осуществить в Северной Осетии иностранная компания", - говорится в сообщении.

Битаров отметил, что республика окажет всяческую помощь в реализации инвестиционного проекта в Моздоке. "Это касается в первую очередь создания необходимой инфраструктуры - выделения и оформления земельного участка под строительство элеватора, а также получения разрешительных документов, других бюрократических процедур. Первый этап реализации проекта должен начаться уже в 2021 году", - сказано в пресс-релизе. По данным пресс-службы, строительство элеватора в Моздоке будет сопровождать АО "НЭО Центр", а глава Северной Осетии будет в еженедельном режиме получать отчет о ходе реализации важного для республики проекта.

"В ходе встречи подчеркивалось, что приток крупных инвестиций в Моздокский район республики будет увеличен в том числе благодаря реализации еще одного значимого для всего региона проекта - реконструкции автомобильной дороги "Кавказ" - Хурикау - Малгобек - Моздок". Она будет иметь и межрегиональное значение, так как помимо сокращения транспортно-экономических затрат, обеспечит выход от транспортных артерий восточной части Северного Кавказа и России к ведущей в Закавказье Военно-Грузинской дороге", - сообщается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, реконструкцию автодороги предполагается полностью завершить уже в конце текущего года. Время в пути от Владикавказа до Моздока сократится на 40-50 минут.