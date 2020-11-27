В Дагестане впервые провели инвентаризацию лесов

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАС/. Специалисты филиала Рослесинфорга (подведомственная организация Рослесхоза) впервые провели государственную инвентаризацию лесов Республики Дагестан, которая установила, что общий запас древесины в регионе составляет 57 млн куб. м. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе организации.

"Впервые в истории Дагестана специалисты нескольких филиалов Рослесинфорга провели государственную инвентаризацию лесов (ГИЛ). Эти работы позволяют получить полную информацию о количественных и качественных характеристиках лесов республики, своевременно выявить и спрогнозировать развитие процессов, оказывающих воздействие на леса. Общая площадь лесов составляет почти 527,9 тысяч гектаров, лесистость региона - 7,2%. Специалисты Рослесинфорга посчитали, что в Республике Дагестан произрастает 252 млн деревьев, <...> общий запас древесины составляет 57 млн куб. м", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что на горных склонах произрастают сосняки и дубравы, буковые и грабовые леса. Все леса региона имеют защитный статус, поэтому здесь запрещена сплошная рубка и промышленная заготовка древесины.

Ранее дерево, растущее в Дагестане, - древний платан - стало победителем национального конкурса "Российское дерево года - 2020". Возраст древнего платана, растущего в Дербенте, - 283 года, высота дерева составляет 35 м.

Государственная инвентаризация по определению качественных и количественных характеристик лесов охватывает все регионы России. Она осуществляется наземным способом с применением материалов дистанционного зондирования Земли и методов математической статистики. Эта работа началась в 2007 году и в этом году завершается на территории всей страны. В сентябре президент России Владимир Путин призвал широко использовать дистанционные методы зондирования и беспилотники для административного обследования лесных участков.