В Ингушетии в 2021 году планируют увеличить площади виноградников на 200 га

МАГАС, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют в 2021 году увеличить площади виноградников региона на 200 га для возрождения виноградарства, которое было развито в республике в 80-х годах прошлого века. Об этом рассказал ТАСС в пятницу начальник отдела земледелия и растениеводства Минсельхоза региона Зелимхан Оздоев.

"В прошлом году мы заложили 250 га виноградников, общая цифра по региону составляет 412 га, это закладка виноградника на предприятии "Сад-гигант Ингушетия" и на территории нескольких фермерских хозяйств. В следующем году мы намерены увеличивать площади и заложить виноградники в пределах до 200 га, это будет зависеть и от финансовых возможностей региона в рамках программы возмещения части затрат", - сказал Оздоев.

По его словам, регион намерен возродить виноградарство как отрасль агропромышленного комплекса республики.

"Предприятиям необходимо высадить саженцы, обеспечить их орошением, завершить проектно-сметную документацию, и тогда власти возмещают часть затрат в рамках программы. Это приоритетная задача для нас - развитие виноградарства", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее руководитель Ассоциации фермеров Ингушетии Магомед-Гирей Аушев сообщал ТАСС, что в 2019 году в регионе заложили виноградники на площади 250 га. Первый крупный урожай аграрии намерены получить в 2023 году - до 35-40 тонн.

Ранее в Ингушетии было развито виноградарство, однако в 1980-х годах все виноградники в регионе были ликвидированы.