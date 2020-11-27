В Северной Осетии отремонтируют 14 спортзалов в сельских школах за три года

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт с 2014 года провели в более 40 спортивных залах сельских школ Северной Осетии. На 2021-2022 годы планируется отремонтировать еще 14 залов по национальному проекту "Образование", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства образования республики.

"В 2020 году шесть спортивных залов сельских образовательных организаций Северной Осетии были капитально отремонтированы по национальному проекту "Образование", для них также приобретен спортивный инвентарь. Всего на обновление спортзалов было выделено 20,5 млн рублей. <…> В 2021-2022 годы по нацпроекту будут отремонтированы и оснащены спортинвентарем еще 14 спортивных залов в школах сельской местности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от потребности в спортивных залах отремонтировали кровлю, раздевалки, душевые, санузлы, заменили электропроводку, окна, двери, систему отопления, поменяли полы, провели внутреннюю отделку стен и потолков.

"С 2014 года отремонтировано 42 школьных спортзала в сельской местности. В них могут проводиться не только уроки физкультуры, но и заниматься спортом жители сел. Благодаря национальному проекту у нас появилась возможность модернизировать сельские школы. Образовательные организации получают современное учебное оборудование, что будет способствовать улучшению качества образования", - приводятся в сообщении слова министра образования и науки РСО - Алания Людмилы Башариной.

По данным пресс-службы, в 2019 году более 63 тыс. детей были вовлечены в республиканские военно-спортивные игры, сборы, спортивно-массовые мероприятия по различным видам спорта.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили десять федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.