Почти весь номерной фонд курортов КЧР забронирован на новогодние праздники

ЧЕРКЕССК, 27 ноября. /ТАСС/. Туристы забронировали почти 100% номерного фонда курортов Карачаево-Черкесии (КЧР) на новогодние праздники, сообщили ТАСС в пятницу в Министерстве туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

"Развитие инфраструктуры горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии влечет постоянный рост туристического потока в регион. В результате на настоящий день забронировано более 9 5% номерного фонда объектов размещения курортов к новогодним праздникам", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что бронирование на новогодние выходные началось с середины 2020 года. По данным министерства, даты с 1 по 10 января являются самыми востребованными на курортах республики. В этот период ожидается более 150 тыс. туристов.

"Сегодня гостей и туристов на курортах принимают 205 средств коллективного размещения с номерным фондом 4,5 тыс. номеров. Кроме того, как показывает практика, многие собственники строящих объектов заканчивают их строительство к началу зимнего сезона, в связи с чем ожидается введение в эксплуатацию новых гостиниц и баз отдыха на горнолыжных курортах региона", - добавила собеседница агентства.

За 2019 год республику посетили более 1,5 млн туристов, в 2018 году этот показатель составил 1,3 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты Архыз и Домбай, Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".