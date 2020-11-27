Медучреждения Карачаево-Черкесии получили дополнительно 17 автомобилей скорой помощи

ЧЕРКЕССК, 27 ноября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия получила 17 автомобилей скорой помощи, которые будут задействованы в том числе для оказания помощи заразившимся коронавирусом. Об этом в пятницу написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Автопарк скорой медицинской помощи Карачаево-Черкесии пополнился 17 новыми автомобилями класса B. Неоценимая помощь от правительства страны в этот непростой период", - написал Темрезов.

Он добавил, что автомобили распределены по медицинским учреждениям республики: три автомобиля передадут городской станции скорой помощи в Черкесске, остальные - в районные и городские больницы.

В середине ноября в связи с ростом числа заражений коронавирусом руководство региона приняло дополнительные ограничительные меры. С 23:00 до 06:00 запрещена работа мест общепита, школьникам, студентам, которые находятся на дистанционном обучении, и работникам на удаленке рекомендовано как можно реже выходить из дома. До особого распоряжения запрещено проведение различных культурных, просветительских, досуговых, зрелищных, рекламных мероприятий, мастер-классов и тренингов. Посещение кинотеатров, концертных залов и театров допускается лишь при условии одновременного присутствия не более 25% человек от общей вместимости зала.

За последние сутки в республике выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 11 954 случая инфицирования, 8 381 житель выздоровел, 34 человека умерли. В госпиталях республики получают лечение 875 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.