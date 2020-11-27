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В Северной Осетии определили нового регионального оператора по обращению с ТКО

Региональный оператор избирается на период не более десяти лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 ноября. /ТАСС/. Процедура отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вместо лишенной лицензии компании завершена в Северной Осетии. Оператором по первой зоне в регионе станет ООО "ЭРА", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

Ранее региональным оператором в первой зоне республики работало ООО "Эко-Альянс". Однако регоператор не справился со своими обязательствами, накопив задолженность перед подрядчиками, осуществляющими перевозку мусора. Также были зафиксированы нарушения схемы потока отходов. Регоператора лишили статуса, сбор и вывоз мусора на территории выполняло муниципальное бюджетное учреждение.

"Сегодня завершен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по первой зоне (территория всей республики кроме Моздокского района). На конкурс была подана одна заявка, при рассмотрении конкурсная комиссия отметила, что организация соответствует необходимым требованиям. Принято решение о присвоении статуса регоператора по первой зоне компании ООО "ЭРА" ("Экологический регион Алания")", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что региональный оператор избирается на период не более десяти лет. Компания в настоящее время ведет строительство мусоросортировочного комплекса, запуск запланирован на второй квартал 2021 года. Регоператор также подготовил проект нового полигона, который направлен на госэкспертизу.

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